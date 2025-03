Il circuito Schena in Valtellina a caccia di talenti dopo la rassegna sciistica della Val Gerola

Sondrio, 1 marzo 2025 – Il Circuito Schena Generali è ormai agli sgoccioli, ma non mancano le emozioni per i giovani sciatori iscritti ai club della provincia di Sondrio. Lo scorso fine settimana sono state le piste del “Pescegallo” in Val Gerola, laddove hanno iniziato a muovere i primi passi le sorelle Irene e Elena Curtoni, ad ospitare un bellissimo slalom gigante valido per il circuito Schena Generali, ovvero quella kermesse unica nel suo genere nel panorama nazionale che permette alle sciatrici e agli sciatori “in erba” di cominciare a battagliare e a farsi largo. Ed è proprio da queste gare che sono sbocciati un po’ tutti i talenti dello sci alpino valtellinese, da Deborah Compagnoni alle sorelle Curtoni, da Giorgio Rocca a Pietro Vitalini. A questo proposito, negli ultimi anni, la Valtellina non è riuscita a sfornare talenti in grado di gareggiare e ben figurare nella Coppa del Mondo.

Nomi di rispetto

Da è Elena Curtoni, una delle velociste azzurre più forti in circolazione, che però nata nel 1991 e che quindi avrà probabilmente nelle Olimpiadi il suo ultimo grande appuntamento. Dopo di lei… il nulla o quasi. Oggi c’è un solo giovane valtellinese che gareggia in Cdm di sci alpino: il 24enne livignasco Simon Talacci. Bravo, ma è un po’ poco. In Valgerola, tra le baby si è imposta Asia Lazzeri (Askill Livigno) che, con il tempo di 43“13, ha sciato più forte anche dei maschi, 2^ Nina Grassi (Anzi) e 3^ Francesca Alessi (Campodolcino). Tra i maschi la vittoria è andata a Leonardo Brivio (Madesimo) che ha chiuso in 44“15, precedendo Oscar Cecchini (Askill) e Filippo De Peverelli (Madesimo). Nella categoria cucciole Matilde Borga (Askill) ha vinto in 43“73, davanti ad Adele De Gasperi (Valdidentro), e a Giorgia Mottini (Sporting Livigno). Dopo aver vinto le due gare d’apertura, Thomas Lazzeri dell’Askill ha piazzato il tris chiudendo in 43“59 davanti a Alessandro Ciani (S.ta Caterina), e Edoardo Conti (Sporting Livigno). Domani si torna in pista in Valmalenco.