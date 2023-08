Cinque chili di cocaina in auto, arrestata

Stava percorrendo l’autostrada A9 nel tratto Comasco, proveniente da Valencia, quando è incappata in un controllo della polizia. Ibchaa Safaa, 23 anni, italiana di origini marocchine, che risulta residente a Bologna ma domiciliata a Milano, in auto aveva cinque chili di cocaina. Un ingente quantitativo di droga che al momento non ha giustificato, ma che ha condotto la giovane donna direttamente in carcere al Bassone, come disposto dal magistrato di turno della Procura di Como, Antonio Nalesso. Lo stupefacente era nascosto all’interno dell’auto, ma l’atteggiamento della donna, ha spinto i poliziotti ad approfondire i motivi del suo viaggio, e a ispezionare con maggiore attenzione l’auto, fino s scoprire il carico. Ora la droga dovrà essere sottoposta ad analisi chimica per determinare la percentuale di principio attivo e il reale valore della cocaina sequestrata nel mercato al dettaglio.