Sondrio, 12 marzo 2020 - Non ha fatto in tempo ad arrivare la primavera che già la cimice asiatica svolazza indisturbata. Presente sul territorio dal 2016, nel 2019 ha causato danni importanti alla frutticoltura valtellinese, melo in testa. Per contrastarla la Fondazione Fojanini di Sondrio, in collaborazione con Melavì e il supporto di Ersaf, sta organizzando un piano di interventi. «Prevediamo diverse attività– dichiara Sonia Mancini, presidente di Fojanini –: il monitoraggio territoriale dell’insetto e la definizione di linee guida con consigli diffusi alle aziende agricole e un convegno con interventi di tecnici frutticoli provenienti da Friuli, Emilia e Piemonte. Sarebbe in programma il 16 marzo, ma a causa del Coronavirus slitterà a data da destinarsi». Il monitoraggio, che dovrà essere il più possibile capillare, «si basa sull’utilizzo di trappole per l’insetto posizionate in diversi ambienti ed agroecosistemi - precisa Martino Salvetti, responsabile del servizio difesa della Fojanini - Da aprile (quando gli adulti svernanti iniziano a colonizzare il territorio) fino a settembre-ottobre posizioneremo e controlleremo le trappole. Contemporaneamente si effettueranno monitoraggi con altre tecniche per valutare la presenza dell’insetto nei diversi momenti della stagione e nelle diverse colture. L’obiettivo è valutare il momento in cui la cimice esce dallo svernamento per iniziare a visitare alcune piante ospiti come Ailanto e altre spontanee o colture frutticole come il pesco, per poi passare sul melo che si estende su circa 1200 ettari».

Nella rete di monitoraggio, una quarantina di siti da individuare nell’ambito degli areali frutticoli, i tecnici effettueranno controlli coinvolgendo anche gli studenti che si renderanno disponibili per tesi e tirocini. Particolarmente elusivo l’insetto non segue regole precise. È quindi difficile identificare l'avvio della colonizzazione massiccia e definire le linee di intervento territoriali: il rischio sono trattamenti generalizzati, quando invece sarebbe indispensabile fare interventi mirati e “aziendali”. La presenza di altre colture potenzialmente attrattive (soia, mais, pescheti, noccioleti), ma anche di aree incolte, canali, rive di torrenti con fioriture spontanee a volte invasive, aumenta il numero di casi e variabili da tenere in considerazione. Per questo è importante che al monitoraggio si affianchi una fattiva collaborazione di tutte le figure professionali coinvolte, in primis gli agricoltori. «Al di là del monitoraggio in sé, la collaborazione ha lo scopo di attivare una rete tra gli operatori», aggiunge Adriano Gadaldi, tecnico di Melavì. «È necessario unire gli sforzi e procedere in modo coordinato contro questa avversità - afferma il presidente di Melavì, Bruno delle Coste - anche perché i produttori, che nel corso del 2019 hanno subito danni pesanti, chiedono risposte pratiche».