Chiuro, incidente tra due auto sulla statale 38: sei feriti

Chiuro (Sondrio), 2 gennaio 2025 – Incidente stradale, verso le 16.30 di oggi, lungo la statale 38 nel territorio comunale di Chiuro.

A scontrarsi due auto e sei le persone rimaste ferite, anche se in modo non grave: tre uomini e tre donne di età compresa tra i 21 e i 73 anni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanze in codice giallo. Solo due degli occupanti hanno avuto bisogno di cure ospedaliere e sono state trasportati in codice verde in ospedale a Sondrio.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dello scontro e le cause: la ricostruzione di quanto accaduto spetterà alle forze dell’ordine.