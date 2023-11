Chitarre gipsy e manouche. A tutto jazz Arriva "Eventi in Jazz", il festival diretto da Mario Caccia con due appuntamenti al Teatro di via Dante. Venerdì 10 e 17 novembre con Manomanouche Quartet, Sugarpie & The Candymen e Claudio Fasoli. Ingresso a 10 euro, gratuito per gli under 26.