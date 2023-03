Chirurgia al Morelli, fra traslochi e arretrati di anni nelle operazioni

"La situazione al Morelli non migliora, anzi. Chiediamo tempi rapidi per la presentazione e per l’attuazione del piano per il rilancio dell’ospedale sondalino". Questo è il quadro della situazione tracciato dal movimento popolare Rinascita Morelli Autonomo, dopo aver ricevuto dei feedback negativi da parte di alcuni medici, così come ribadito dal presidente del movimento Ezio Trabucchi (foto) in un recente post. "La chirurgia generale del Morelli è stata spostata unitamente alla chirurgia toracica – dice Trabucchi – dal 2° piano al piano terra del 4° padiglione nell’ala che, un tempo, era occupata solo dall’urologia: quindi ci sono due reparti in uno spazio ridotto ad un quarto rispetto a quello precedente". Questo almeno secondo le informazioni raccolte dal movimento. Ma ci sono altre problematiche. "Al Morelli oggi ci sono finalmente gli anestesisti, ci sono anche le sale operatorie – prosegue Trabuchi -, ciò che manca è la programmazione a lungo termine riguardo proprio i turni delle sale operatorie. I posti letto della chirurgia generale sono stati dimezzati, da 24 a 12, e quelli della toracica sono stati ridotti a 8". E anche al Morelli i tempi d’attesa sono lunghissimi, si parla di anni per smaltire gli interventi chirurgici fissati e non effettuati negli anni scorsi (quelli della pandemia). "Gli interventi di chirurgia generale hanno una lista d’attesa molto lunga, in quanto, al netto dei casi urgenti (esempio gli oncologici) che vengono affrontati subito, vi sono attualmente circa 500 interventi chirurgici ancora da farsi. Gli stessi chirurghi ci dicono che occorrono almeno 40 mesi per smaltirli e, nel frattempo, si accumuleranno altri 1000 interventi. Questo è lo status quo relativo alla chirurgia generale". Una situazione che riguarderebbe anche altri reparti.

"Disorganizzazione, confusione, disservizi: lo dicono i medici, non solo noi del Movimento popolare. A questo punto ci chiediamo: le Istituzioni sapranno imprimere la svolta?". F.D.E.