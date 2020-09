In una stagione – anche se non tanto quanto quella dell’anno scorso – a Chiesa Valmalenco si registra un ritrovamento da Guinnes dei primati: un fungo porcino da circa 1.5 chili. La bella scoperta è avvenuta lo scorso sabato nel territorio comunale di Chiesa in Valmalenco, in località San Giuseppe anche se, ovviamente, il posto preciso rimarrà un segreto conosciuto solamente al fortunato fungiatt. Intanto, a mostrarci il porcino da record, è la piccola Carlotta – figlia del fortunato cercatore – che, orgogliosissima, stringe tra le mani il fungo prima che venga tagliato per finire in un saporito risotto o di contorno ad una buona polenta. Anche quest’anno, comunque, può chiamarsi fortunato sempre restando nel campo della micologia, la scienza che si occupa dello studio dei funghi. Secondo alcuni fungaioli appassionati in questi ultimi mesi vi è stato un risveglio dell’amanita caesarea, l’ovulo, volgarmente, il “cock”, fungo assai prelibato che negli anni scorsi sembrava quasi scomparso. Del colore del tuorlo dell’uovo, l’ovulo è anche molto bello. Comunque la star per il vasto mondo dei fungaioli resta sempre il porcino. Poi se è di grosse dimensioni come quello trovato nei boschi di San Giuseppe, si tocca il cielo con un dito.

