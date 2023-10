Chiavenna, un chilo di marijuana in casa: arrestato un giovane

Chiavenna, 26 ottobre 2023 – I militari del Comando Provinciale di Sondrio della GdF, nell’ambito dei servizi volti alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti in Valtellina e con il supporto delle unità cinofile antidroga del Gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso (Como), hanno arrestato un giovane valtellinese trovato in possesso di un chilo di sostanza stupefacente.

Nei giorni scorsi - ma la notizia è stata diffusa solo poco fa, giovedì 26 ottobre – nel corso di un controllo di un’autovettura, i cani antidroga C4 e ARC hanno segnalato la presenza di stupefacente sulla persona fermata la quale ha subito ammesso di farne uso.

Sentita in merito la Procura di Sondrio, i finanzieri della Tenenza di Chiavenna estendevano la perquisizione all’abitazione dell’uomo dove venivano scoperti diversi contenitori in vetro contenenti oltre un chilogrammo di “marijuana” pronta per lo spaccio oltre ad attrezzature specifiche per la coltivazione ed essiccazione della stessa (lampade ad illuminazione, ventilatori, strumenti di estrazione aria) nonché 1.590 euro.

Sia la droga che il denaro sono stati sottoposti a sequestro e il 28rnne è stato arrestato in flagranza per il reato di spaccio e posto ai domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Sondrio.