Sondrio, 21 settembre 2020 - Sempre più studenti, e non solo, dopo la ripresa della scuola e delle lezioni universitarie, chiedono che a riaprire siano anche le aule studio nella Biblioteca di Chiavenna. Tanto da spingerli a creare una petizione online che, in pochi giorni, ha già raggiunto quota 187 firme.

"Gli studenti della Valchiavenna hanno necessità che le sale studio vengano riaperte e che gli orari di apertura vengano prolungati, per consentire una ragionevole durata delle sessioni di studio di ciascuno studente", si legge sulla pagina della raccolta firme. Purtroppo, però, la strada per una riapertura di questo tipo non sembra essere tutta in discesa.

« Ad oggi non abbiamo ricevuto indicazioni da parte del Ministero su una riapertura delle sale studio all’interno delle biblioteche – spiega il presidente della Comunità montana Valchiavenna, Davide Trussoni –. L’operazione diventerebbe abbastanza complessa, perché presupporrebbe l’impiego di maggiore personale adibito a contingentare l’accesso, controllare il distanziamento, ed alla sanificazione".