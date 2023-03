Cene inclusive con lo chef e i ragazzi Spah

Soltojo chiama, Spah risponde: una bellissima storia di inclusione. Questo potrebbe essere il titolo di una storia che ha un buon sapore, dall’antipasto fino al dolce, perché racconta di serate conviviali, all’insegna della cucina di eccellenza e di una reciprocità concreta e preziosa. La cornice è quella del ristorante Soltojo di Caiolo dove tornano le due serate a tavola, frutto della collaborazione, consolidata, fra lo chef Giovanni Caracciolo e Fondazione Albosaggia, con il sostegno delle due amministrazioni comunali coinvolte. Il progetto si sviluppa da 3 anni attraverso varie azioni di coinvolgimento dei giovani con disabilità del servizio "Spah-benessere in comunità" nella preparazione dei cibi e nel servizio in sala: attività che culmineranno in due serate aperte alla clientela, il 23 marzo e 13 aprile. A tavola 35 posti per ciascuna delle due cene con menu strepitoso e staff motivato e preparatissimo come conferma Ornella Mozzi, pedagogista e coordinatrice di Spah, "Questo impegno, che i ragazzi hanno preso molto sul serio dimostrando grande impegno ed altrettanto entusiasmo, richiede oltre due mesi di preparazione, con laboratori che si svolgono sia nella nostra sede che negli spazi del ristorante. Gli utenti, una quindicina quelli che hanno aderito, scelgono compiti e mansioni in base alle attitudini e alle passioni suddividendosi fra tavoli e fornelli e cimentandosi in tutte le fasi del lavoro, dall’accoglienza fino alla panificazione". "Lavoriamo insieme in un bellissimo clima - è il commento dell’ideatore Giovanni Caracciolo, chef milanese di fama internazionale - e la clientela ha già dimostrato grande apprezzamento sia per i contenuti che per il servizio che speriamo di far conoscere quest’anno ad un numero sempre maggiore di cultori della buona tavola". Il ricavato sarà reinvestito nelle attività di Fondazione Albosaggia per Spah. Per info e prenotazioni 3457373948. F.D.E.