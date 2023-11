Cena indigesta per gli scrocconi. Denunciati in tre per insolvenza

La stessa condotta in due diversi ristoranti: un pranzo e una cena consumati senza negarsi nulla, per poi sparire senza pagare. I carabinieri di Mariano Comense, in questi ultimi giorni hanno identificato e denunciato tre persone per insolvenza fraudolenta, che alle spalle si sono lasciati conti rispettivamente di 190 e 100 euro. Il primo episodio risale all’8 giugno, quando una coppia aveva cenato al ristorante San Marco di Arosio, accumulando un conto da 187 euro. Ma i due erano riusciti ad allontanarsi senza pagare, rubando anche una bottiglia di grappa. Grazie alle telecamere, i carabinieri sono ora risaliti all’auto della donna, 31 anni di Lissone ma di fatto convivente del compagno, 41 anni di Macherio, entrambi con precedenti. I due, dopo il riconoscimento da parte di chi era presente quella sera, sono stati denunciati a piede libero per furto e insolvenza fraudolenta. Il secondo episodio è avvenuto il 5 novembre all’Hosteria dei Matti, sempre ad Arosio, dove un uomo di 35 anni di origine dominicana, residente a Mariano Comense, anche lui già noto ai carabinieri, ha portato a pranzo una donna, che non è stato possibile identificare, accumulando un conto da 105 euro, che non ha saldato.

Al titolare, il cliente ha lasciato il suo documento di identità, dicendo che sarebbe andato a prelevare per tornare a saldare il conto. Ma l’uomo non si è più visto, e il ristoratore si è presentato dai carabinieri per sporgere denuncia e consegnare la carta di identità. I militari lo hanno convocato e denunciato anche in questo caso per insolvenza fraudolenta, mentre gli riconsegnavano il suo documento.

Pa.Pi.