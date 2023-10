“Cedono” due paratie: situazione sotto controllo

Ci vuole più tempo di quanto ipotizzato inizialmente per sistemare le 2 paratoie della diga di Olginate che domenica mattina hanno ceduto. Occorre che intervengano i tecnici di un’impresa specializzata: si tratta di un lavoro complesso e qualificato. Non c’è comunque fretta, nonostante la piena del lago di Como, il cui livello potrebbe alzarsi a causa delle precipitazioni meteo. "Le altre 6 paratie funzionano alla perfezione e sono più che sufficienti per garantire un deflusso controllato delle acque", assicurano i tecnici del Consorzio dell’Adda, l’ente gestore della diga di Olginate. Non sussistono alcun pericolo, né rischi di allagamenti a monte e neppure di inondazioni a valle. L’acqua che esce dal Lario attraverso la diga è infatti superiore a quella che entra in modo da tenere sotto controllo il livello. Le paratoie bloccate sono quelle centrali, la 3 e 4. Sono pesanti e spesse chiuse in metallo, alte 4 metri e larghe 14. Sono azionate mediante rulli elettrici, che però, in caso di emergenza, possono essere azionati a mano. Le 2 saracinesche si sono alzate in maniera anomala, rimanendo incastrate nelle loro guide, durante le fasi di apertura. L’impianto era stato sottoposto a manutenzione di recente. D.D.S.