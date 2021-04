di Michele Pusterla Nella serata di ieri, nella caserma del Comando provinciale dei carabinieri di Sondrio, erano ancora in corso le deposizioni dei testimoni, in grado di fornire elementi utili alle indagini condotte dagli investigatori del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia con i tecnici di Ats della Montagna, impegnati a fare piena luce sul gravissimo infortunio sul lavoro avvenuto nel tardo...

Nella serata di ieri, nella caserma del Comando provinciale dei carabinieri di Sondrio, erano ancora in corso le deposizioni dei testimoni, in grado di fornire elementi utili alle indagini condotte dagli investigatori del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia con i tecnici di Ats della Montagna, impegnati a fare piena luce sul gravissimo infortunio sul lavoro avvenuto nel tardo pomeriggio all’interno di un capannone, nell’area industriale di Chiuro, della “Clr Carpenteria leggera aerotecnica”. La ditta valtellinese è la committente di un intervento di manutenzione agli impianti affidato a un’impresa specializzata con sede in Puglia.

L’infortunio sul lavoro, che si è verificato attorno alle 17.40, ha visto coinvolti due manutentori, residenti in provincia di Bari, di 37 e 40 anni.

All’improvviso, secondo una prima ricostruzione, ora al vaglio di carabinieri e tecnici di Ats, coordinati nell’inchiesta aperta dal sostituto procuratore Marialina Contaldo, i due addetti sarebbero precipitati al suolo da un’altezza di pochi metri, mentre erano impegnati nel loro intervento nell’impianto lavorativo. I due lavoratori stavano operando sopra una piattaforma, sorretta da un grosso muletto, quando la piattaforma ha avuto un cedimento, facendoli cadere a terra. La piattaforma avrebbe avuto un cedimento strutturale. È stato dato l’allarme al 112 e nell’azienda sono giunte due ambulanze e poi anche l’elicottero di Areu (Agenzia regionale di emergenza e urgenza), ma poi non si è reso necessario l’impiego del velivolo. I due baresi sono stati stabilizzati e poi trasportati d’urgenza - in codice rosso - all’ospedale del capoluogo in considerazione dei seri traumi riportati nella caduta. La prognosi, al momento, è riservata per entrambi, ma non sarebbero in pericolo di vita. Gli inquirenti intanto, sul posto con i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio, hanno provveduto a transennare il perimetro in cui si è verificato il duplice infortunio e a porre sotto sequestro la piattaforma, il muletto e l’area circostante.