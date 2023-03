C’è un nuovo protagonismo al femminile

Il ciclone Elly Schlein si è dimostrato inarrestabile anche sul Lario dove la nuova segretaria del Pd è di casa, visto che è nata a Lugano in Canton Ticino, e qui vive una delle sue consigliere più fidate ovvero l’onorevole Chiara Braga super esperta per le tematiche ambientali dei Dem e pronta ad entrare nella segreteria ristretta. In provincia di Como la nuova segretaria del Partito Democratico ha ottenuto il 68,07% dei voti mentre Bonaccini si è fermato al 31,93%. In totale nei quaranta seggi allestiti a Como e provincia ci sono stati 6.718 voti validi. In provincia di Lecco hanno votato alle primarie in 4.514 e la nuova segretaria ha ottenuto il 62,32% delle preferenze contro il 37,68% del suo avversario. Quasi 1700 i votanti in provincia di Sondrio, la nuova segretaria nazionale del Pd ha ottenuto il 67,90% dei voti (1.136 preferenze) mentre il suo sfidante, Stefano Bonaccini, ha raccolto il 32,10% dei voti (537 preferenze). La maggior affluenza si è registrata a Lecco con 773 votanti (253 Bonaccini e 520 Schlein ) mentre a Merate hanno votato in 412 (160 Bonaccini e 252 Schlein). "Con l’elezione della prima donna segretaria del Pd emerge un nuovo protagonismo femminile che non ci vede più vice ma leader di un cammino di apertura e cambiamento", il commento di Chiara Braga, coordinatrice delle iniziative politiche della campagna di Elly Schlein. Secondo l’onorevole del Pd le primarie sono state "una grande occasione di mobilitazione ed entusiasmo che da tempo non si vedeva nel paese. Ha vinto per un mix di elementi: anzitutto la chiarezza del messaggio con il riferimento alla necessità di tornare a occuparci di disuguaglianze, lavoro e clima, poi la credibilità della sua persona, una giovane donna pronta a raccogliere le istanze di quanti si sono allontanati negli ultimi anni. Ora si apre una fase nuova, una sfida che riguarda tutti".Ro. Can.