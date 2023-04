C’è il rischio Ventimiglia "Senza il Centro Cri migranti allo sbando"

Tra il 2016 e il 2017, in piena emergenza per gli arrivi lungo la rotta del Canale di Sicilia, di decine di migliaia di profughi in fuga dopo le rivolte delle Primavere arabe, in provincia di Como si arrivarono a ospitare oltre 2mila persone, 1.200 solo nel capoluogo. Oggi che l’emergenza sbarchi è tornata di attualità, seppure con numeri diversi almeno si spera, la Prefettura fatica a trovare posti disponibili anche perché oltre agli spazi che sono stati smantellati e gli accordi disdetti, qui come nel resto d’Italia, anche i fondi per le associazioni disposte a venire in supporto con i loro educatori sono stati notevolmente ridotti. "Sono a Rebbio dal 2011 e se faccio un confronto tra quanto sta avvenendo in questi giorni e quanto succedeva allora, con la prima emergenza dei migranti in arrivo dalla Tunisia, sembra che non si sia fatto nessun passo avanti sul fronte dell’accoglienza ai migranti che percorrono la rotta del Mediterraneo - ha raccontato don Giusto Della Valle, referente per la pastorale dei migranti, al Settimanale della Diocesi di Como -. La prefettura ci ha contattato per ospitare una decina di migranti perché non riuscivano a trovare altre strutture disposte a farsene carico nel territorio". Ora nella parrocchia di Rebbio sono ospiti 8 migranti adulti e una ventina di minori stranieri non accompagnati. Una situazione che rischia di sfuggire di mano a Como che teme, come accadde nel 2016, si trasformarsi di nuovo in una sorta di Ventimiglia. Allora finirono accampati nel parco all’esterno della stazione San Giovanni centinaia di profughi. Solo che le famiglie respinte al confine finirono per fermarsi in città, tanto da spingere lo Stato ad aprire un Centro di accoglienza gestito dalla Cri in via Regina Teodolinda. Terminata l’emergenza il Centro venne smantellato e anzi la sua chiusura rientrò nel programma dei partiti di centrodestra che si sono alternati alla guida della città, Lega in testa. "La verità è che il sistema costruito negli anni è stato completamente smantellato dai governi che si sono succeduti dal giugno 2018 ad oggi - conclude don Giusto -. Non che fosse un sistema perfetto, era evidente che ci fossero soggetti nati con l’unico obiettivo di fare business, ma per punire quest’ultimi si è finiti per distruggere tutto. Si è abbassato il contributo per l’accoglienza a 25 euro al giorno, una cifra insostenibile per accoglienza e integrazione". Roberto Canali