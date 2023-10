Castione, arrestato il mandante del rogo doloso al magazzino della Work Safety

SONDRIO – In prigione, nelle ultime ore, anche il presunto mandante dell’incendio al capannone dello scorso 16 settembre. Le indagini dei carabinieri di Sondrio sul rogo doloso del magazzino di Castione della Work Safety Spa proseguono senza sosta. E la nuova svolta, forse, è stata resa possibile da qualcuno dei coinvolti che, interrogato nelle scorse settimane, ha cantato come un usignolo.

Dopo l’arresto, a tempo di record, dei due esecutori materiali, Massimo Dato, 51 anni, e del coetaneo Tiziano Pedone, unitamente al presunto uomo delle targhe posticce, tutti residenti a Milano e colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere (misura poi attenuata dalla concessione dei domiciliari per i primi due e dall’obbligo di firma per il terzo), ieri mattina gli investigatori del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sondrio hanno dato esecuzione a un’altra ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dal gip del Tribunale del capoluogo valtellinese, dottor Fabio Giorgi.

In collaborazione con i colleghi della Compagnia di Corsico, nell’ambito della complessa attività investigativa, hanno fermato Leonardo Petrachi, 62 anni, residente a Corsico, un cognome che sembra tradire origini della Puglia.

L’avvocato di fiducia che ha nominato, Dario Bolognesi del Foro di Ferrara con studio anche a Milano, nella giornata di ieri non ha rilasciato dichiarazioni sul suo assistito e lo stesso ha fatto il collega di studio, Alessandro Gallo. Una scelta dettata dal fatto, probabilmente, che ancora il legale non ha potuto parlare con il cliente, conosciuto come libero professionista, e apprendere con precisione di quale reato lo si accusi.

«L’arrestato - si limita a dire una breve nota diffusa ieri alla stampa dal Comando provinciale dell’Arma di Sondrio - secondo il quadro indiziario raccolto da analizzare nel contraddittorio con la difesa, avrebbe ingaggiato i due autori materiali dell’incendio del capannone, arrestati il 28 settembre in esecuzione della precedente ordinanza di custodia cautelare in carcere, promettendo loro una somma di denaro".

Il 62enne Petrachi è stato rinchiuso nel carcere San Vittore di Milano, a disposizione della Procura.