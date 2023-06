Castione, quel passaggio a livello è una trappola sui binari

Castione Andevenno (Sondrio) – Cambiare la segnaletica per rendere più fluido lo scorrimento dei mezzi ed evitare così che qualcuno rimanga bloccato tra le sbarre in uscita da Caiolo con tutte le conseguenze del caso.

L’ultimo episodio avvenuto domenica nel famigerato passaggio al livello di Castione, quello posto a metà della zona commerciale tra le due rotonde (quella della Sassella e quella in fondo dopo l’Iperal), deve far riflettere e siamo certi che le autorità competenti, nella fattispecie Anas e Polizia di Stato, prenderanno le adeguate contromisure per evitare che altre vetture restino incastrate tra le sbarre col pericolo che di lì a poco possa sopraggiungere il treno.

Per fortuna anche domenica, visto che è successo altre volte, non è accaduto nulla a persone e cose ma è chiaro che qualcosa vada fatto e alla svelta perché la segnaletica posta nei pressi del passaggio a livello non ha mai convinto. Il problema dei troppi passaggi a livello presenti in Valtellina, lungo la linea ferroviaria che taglia longitudinalmente la valle, è stato preso in carico nei mesi scorsi e, grazie ad un accordo tra Provincia, Regione e Rfi, molti saranno eliminati.

Ma quali potrebbero essere le soluzioni? Una, facile facile, ce la propone Lorenzo Tomasi, uno che quel passaggio a livello lo frequenta piuttosto spesso. "Quel passaggio a livello è veramente pericoloso – dice Tomasi – e l’ultimo episodio lo dimostra una volta di più. Spero che le autorità competenti intervengano per trovare una soluzione e impedire che possa succedere una tragedia o comunque che si verifichino ancora disagi al traffico ferroviario. La soluzione? A me pare sotto gli occhi di tutti. Innanzitutto provenendo da Caiolo bisognerebbe mettere più cartelli che indichino la svolta obbligatoria a destra (verso Sondrio, ndr) e, soprattutto, far sì che quella inutile linea zebrata attualmente presente sulla destra della carreggiata (guardando in direzione del capoluogo, ndr) sia sostituita da una corsia di immissione che permetta alle auto di non fermarsi, come succede ora perché così prevede la segnaletica orizzontale, al momento dell’immissione sulla SS38. Così facendo non si formerebbero quelle “code“ di auto e nessuno rimarrebbe più tra le sbarre. Questo dovrebbero fare Anas, Polizia di Stato e le autorità competenti. Sono pronto a confrontarmi con loro, a suggerire questi cambiamenti perché una soluzione va trovata nel più breve tempo possibile".