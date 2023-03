Casa sul Pozzo Sulla pace due incontri

Incontri sulla pace e di pace a Lecco. Mercoledì alle 21 alla Casa sul Pozzo a Chiuso è in programma l’incontro "Costruire la pace: da dove si comincia?". Ospite della serata Francesco Vignarca (nella foto), coordinatore nazionale della Rete italiana Pace e Disarmo, impegnata in diverse campagne per la promozione della pace e la riduzione degli armamenti. Dialogherà con alcuni rappresentanti delle associazioni giovanili del territorio. Giovedì 4 maggio al Centro Fatebenefratelli di Valmadrera, sempre alle ore 21, si terrà poi un nuovo incontro, "Il sogno dell’Europa: come si coltiva?", durante il quale il giornalista Gianni Borsa presenterà il suo libro dedicato a David Sassoli.