Cartoni animati e laboratori di cinema negli ospedali

"Riparare proteggendo l’anima da emozioni difficili da vivere e da rendere dicibili". Così Elena Pezzoli, psicologa, psicoterapeuta e socia Avisco descrive la forza di Cartoni in corsia, progetto unico nel suo genere avviato dall’associazione bresciana Avisco che da più di trent’anni si occupa di ricerca, sperimentazione e aggiornamento sugli audiovisivi in ambito socio-educativo e sanitario.

Dal 2012, l’associazione ha portato nell’Ospedale dei Bambini di Brescia Cartoni animati in corsia, laboratorio di cinema di animazione che, per i piccoli degenti, rappresenta un modo per dar corpo e voce al proprio mondo interiore ed esprimere il proprio punto di vista, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie. Dopo il blocco imposto dalla pandemia, il progetto ha da poco preso nuovamente il via nei reparti pediatrici dell’Ospedale Civile di Brescia e, nei prossimi mesi, approderà anche presso i reparti pediatrici dell’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo dando vita ad "Un ponte luminoso" tra Brescia e Bergamo, parte di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 come esempio di cultura che cura. Attraverso laboratori individuali e di piccolo gruppo per la produzione e la post produzione di corti d’animazione con la tecnica stop-motion, i piccoli pazienti dei reparti pediatrici di neuropsichiatria, oncologia, ortopedia e chirurgia potranno sperimentare tecnica e linguaggio del cinema d’animazione dando vita a storie e a personaggi, con la conduzione e l’assistenza di operatori Avisco formati. I film nati in corsia usciranno dall’ospedale e incontreranno il grande pubblico sul web, al cinema e nelle scuole. A fine 2023, un seminario sarà l’occasione per raccontare il valore culturale e le prospettive per il futuro. F.P.