“Caro lupo”. Spettacolo contro le paure

"Caro Lupo" è l’inizio di una lettera che ha il sapore di una fiaba. In una buffa casa in mezzo al bosco si sono appena trasferiti la mamma, il papà e Jolie, una bambina coraggiosa con una fervida immaginazione. Jolie ama le costellazioni, il suo inseparabile orso di pezza Boh e le cose che fanno un po’ paura. "Caro lupo" è anche il titolo dello spettacolo per bambini a partire dai 3 anni di età, in scena oggi alle 16.30 al Teatro San Teodoro di Cantù, in via Corbetta 7, una fiaba che accompagna alla scoperta di come il superamento delle paure può mostrare le cose con altri occhi.