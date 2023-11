Capolavori digitali. Lotto, Tiepolo e Capoferri escono dalle chiese

ORIO AL SERIO (Bergamo)

Un messaggio di pace proveniente dall’arte. Per la prima volta dieci capolavori di Lorenzo lotto, Giambattista Tiepolo e Giovan Battista Capoferri escono dalle chiese bergamasche per farsi ammirare da centinaia di migliaia di visitatori in transito dall’aeroporto di Orio al Serio e dal centro commerciale Oriocenter. In che modo? Riprodotti a grandezza originale e in altissima definizione su maxi schermi ideati ad hoc.

Sono così fedeli alle opere esposte nelle chiese della città, da essere definite "Nod", ovvero "nuovi originali digitali". I dieci capolavori saranno visitabili fino a fine mese prima di partire per Roma, Parigi,Città del Messico, Los Angeles e Osaka.

Due gli eventi che fanno da sfondo alla kermesse intitolata “Pacem in Arte“: la Capitale della cultura 2023 e, soprattutto, il 60o anniversario dell’enciclica “Pacem in terris“ che papa Giovanni XXIII, il papa bergamasco, scrisse nella primavera del 1963 di fronte alla minaccia di una guerra mondiale tra Stati uniti e Unione Sovietica.

Un messaggio di pace più che mai attuale, visto quello che sta accadendo nel mondo. Per questa ragione si è deciso di rievocare nel titolo dell’esposizione promossa da Demetrarte. La diocesi di Bergamo ha accolto la proposta di farsi capofila del progetto attraverso la Fondazione Bernareggi con il Museo diocesano e l’Ufficio per i Beni culturali. Le opere sono state scelte per viaggiare attraverso un progetto itinerante, cui parte del ricavato sarà destinato ad iniziative di carità e di assistenza.

"La nostra mission - spiega Claudio astori di Demetrarte - è quella di rendere fruibile l’arte a un pubblico il più vasto possibile, organizzando anche mostre impossibili. E vedere una pala del duomo in aeroporto è senz’altro un evento impossibile".

"La chiesa di Bergamo in questi anni si è data come linea quella di servire la vita dove la vita accade. La scelta che la prima esposizione fosse in due spazi alquanto particolari come l’aeroporto e un centro commerciale vuole essere occasione d’incontro e di incroci sulla strada del quotidiano", sottolinea il vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi.

Tra le riproduzioni esposte, spiccano il Martirio di San Giovanni Vescovo del Tiepolo e La Trinità del Lotto.

Tutti gli originali sono conservati nella chiesa di Santo spirito, in Cattedrale, nella Basilica di santa Maria Maggiore e in altre chiese della città.

Michele Andreucci