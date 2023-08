Capitale del canyoning Il raduno internazionale

Nove giorni intensi di discese e di grandi emozioni nelle forre più belle del Nord Italia: dal 29 luglio al 6 agosto, Samolaco ha ospitato il diciannovesimo Raduno internazionale di canyoning organizzato dall’Aic, l’Associazione italiana canyoning.

Con 334 aderenti, tra cui 88 donne, provenienti da dodici Paesi, dall’Europa all’Australia, oltre cinquanta percorsi segnalati e decine di discese lungo i torrenti, a cominciare da quelli della Val Bodengo, l’iniziativa, a vent’anni dal suo esordio, ha raggiunto numeri da primato. Merito delle adrenaliniche discese, della bellezza delle forre e della perfetta organizzazione per un bilancio completamente positivo. L’ascesa per il canyoning, attività wild che richiede però preparazione e conoscenze, è sempre maggiore così come i turisti che raggiungono la provincia di Sondrio per provare l’ebbrezza di discendere fiumi e torrenti. Un’attività che, perlomeno nei percorsi più difficili, andrebbe praticata con l’ausilio delle guide alpine che, pochi giorni fa, hanno dispensato consigli per una "pratica del canyoning sicura".

Diversi, infatti, gli infortuni occorsi ai praticanti della disciplina sportiva nel corso dell’estate. E nei casi più gravi c’è stato bisogno dell’intervento degli uomini del Sagf e del Soccorso alpino, oltre che di far alzare in volo l’elicottero del 118.

"A evento concluso per noi la soddisfazione è duplice - dice il sindaco di Samolaco Michele Rossi -, innanzitutto per essere stati scelti dagli organizzatori per il raduno 2023 da tenersi in Lombardia. E poi per il positivo riscontro, a conferma che il nostro territorio si presta a questo tipo di manifestazioni. L’iniziativa ha permesso di promuovere le valli con tutte le opportunità che offrono agli appassionati di questa disciplina. Il raduno si è trasformato in un grande evento promozionale per Samolaco". "Siamo molto contenti della riuscita e dei numeri di questo raduno, divenuto ormai un classico e atteso dai torrentisti di tutta Europa - afferma il vicepresidente di Aic Luca Dallari -. Larga partecipazione, molta attenzione alla sicurezza e al rispetto dell’ambiente da parte dei partecipanti, ampia disponibilità e collaborazione da parte dei soci". Fulvio D’Eri