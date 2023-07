Cantine Braulio, restyling fatto Taglio del nastro con il sindaco

Bormio e l’amaro Braulio. L’amaro Braulio e Bormio. È un legame forte e storico quello che unisce la località di villeggiatura e il prodotto a base di erbe più conosciuto della Valtellina.

Per il taglio del nastro, dopo la ristrutturazione delle cantine nella centralissima via Roma, c’era infatti anche il sindaco, Silvia Cavazzi, che ha rammentato la collaborazione nel corso degli anni con la famiglia Peloni e con Campari (gruppo proprietario del marchio dal 2014).

“Casa Braulio”, oltre a “esportare” Bormio nel mondo, è anche un’attrazione turistica. Le cantine di via Roma si possono visitare. Quando la famiglia Peloni iniziò l’attività di produzione artigianale di amaro tra le mura della propria farmacia, le cantine occupavano solo poche decine di metri. Successivamente, negli anni ’70, quando la fama di Braulio cominciò a espandersi, anche le cantine furono ampliate, per permettere alla famiglia Peloni di rispondere ad una domanda sempre crescente. Nel 2017, l’impianto produttivo è stato ulteriormente restaurato e ampliato, aggiungendo altri 1600 metri quadrati di cantine sotterranee e ben 1116 botti di legno di rovere di Slavonia, che si snodano in un incantevole e suggestivo labirinto. Oggi, spazi storici e tecnologie interattive si mescolano, guidando i visitatori in un viaggio immersivo.

Con “Casa Braulio” si inaugura un percorso di sostegno e valorizzazione del patrimonio locale, celebrando l’artigianato in un luogo circondato da una natura selvaggia e incontaminata, dove il tempo e lo spazio sembrano fermarsi. Per questo Braulio si impegnerà a offrire a tutti gli amanti della montagna esperienze appassionate, esclusive e autentiche, con il restauro della Capanna Dosdè, un edificio storico situato a 2.824 metri in Val Viola. Capanna Dosdè è un’ode al territorio di origine di Braulio e un dono alle comunità locali, per alimentare il profondo senso di orgoglio dei valtellinesi, promuovendo l’eccellenza della montagna e condividendo la radicata filosofia montana del rallentamento.

Carlalberto Biasini