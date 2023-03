Cantieri e cedimenti, viabilità in tilt lungo le sponde dell’Iseo

Viabilità in tilt sulla sponda bresciana del lago d’Iseo. Muoversi da Pisogne a Iseo, difatti, è sempre più difficile a causa di una serie di lavori in corso e limitazioni disposte dai Comuni sia per consentirli, sia per tutelare la sicurezza degli utenti della strada. Sabato e domenica, sia la Strada Provinciale 510 Sebina che la costiera – ovvero la ex 510 Sebina (ora di competenza dei Comuni) – sono andate in tilt, con code dall’inizio alla fine della sponda bresciana del lago e la conseguente difficoltà a muoversi non solo per i turisti, ma anche e soprattutto per i residenti. E in settimana la situazione migliora solo se si usa la provinciale. Sulla costiera i tanti lavori rallentano il movimento dei veicoli, creando una serie di ingorghi e code che richiedono anche oltre un’ora e mezzo per percorrere meno di 30 chilometri. Si comincia con il traffico a senso alternato a Govine di Pisogne, dove i lavori per la realizzazione della passerella a sbalzo sul lago d’Iseo sono fermi da molti mesi. Da inizio anno, inoltre, la viabilità di Sulzano subisce problemi a causa della realizzazione di una rotonda nei pressi del Comune. Anche in questo caso il traffico è a senso unico alternato.

Dal 27 marzo scatterà un’altra limitazione. In via Pericoli, la strada che serve per arrivare all’ingresso della provinciale e alle frazioni alte il traffico sarà interdetto per una settimana di modo da consentire alcuni lavori di riqualificazione e la creazione di un parcheggio per autobus turistici. La strada sarà chiusa della scalinata pedonale e fino all’incrocio di via Cesare Battisti. Come se non bastassero le opere in questi ultimi giorni una parte di muretto di contenimento della costiera ha dato segni di cedimento in località Fontane. Anche in questo caso si viaggia a senso unico alternato. La situazione, insomma, non è facile, come dimostrano le tante lamentele che piovono sul web. Ad aggiungere disagi, il sabato e la domenica sono i turisti, che a Sulzano e Sale Marasino parcheggiano ovunque, anche fuori dagli stalli e negli spazi destinati ai residenti. Milla Prandelli