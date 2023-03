Sondrio, lavori di asfaltatura al via: è il momento delle frazioni

Operai al lavoro nel capoluogo

Sondrio, 26 marzo 2023 - Il Comune di Sondrio stanzia altri 120mila euro per sistemare le strade del capoluogo di provincia. Dal centro città alle zone più periferiche, fino alle frazioni, proseguono a pieno ritmo gli interventi per la sistemazione delle strade programmati dall’amministrazione comunale per un totale spese di 1,3 milioni di euro. È di martedì scorso l’adozione del progetto esecutivo relativo a sei aree di intervento, nelle quali i sopralluoghi hanno evidenziato un generale stato di degrado del manto stradale. I lavori verranno appaltati a breve e inizieranno nelle prossime settimane. Sarà necessario ripristinare gli strati di usura dell’asfalto, anche con ricariche localizzate per ricostruire le pendenze, per rimediare ai danni causati dal tempo.

Cinque interventi su sei verranno realizzati nelle frazioni: a Mossini, nel tratto di via Delle Cavade, a S.Anna, nelle vie Le Ca’ e Zoia, e a Ponchiera, nelle vie Alla Chiesa e delle Prudenze. Oltre che in città, in via Visciastro, nel tratto compreso tra via Brennero e piazza San Rocco. "In questi anni abbiamo investito molto, come mai era avvenuto in passato, per la manutenzione di strade e marciapiedi - sottolinea il sindaco Marco Scaramellini -, 1,3 milioni di euro soltanto negli ultimi mesi. Teniamo molto a garantire la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti e a mantenere le nostre infrastrutture nella loro piena efficienza. La città è grande e le problematiche che si evidenziano sono molte". Si attenderà, ad esempio, la riapertura del ponte Eiffel, oggi interessato dai lavori di manutenzione, per procedere con i lavori di asfaltatura lungo via Mazzini, nel tratto fra via Lungo Mallero Cadorna fino all’incrocio con via Parolo.