Cai Valfurva promuove la cultura del territorio con la Giornata dei Sentieri

Gran successo della giornata dedicata alla sistemazione dei sentieri. L’iniziativa è stata promossa dal Cai Valfurva del presidente Luciano Bertolina, club sempre attivo sul territorio, che ha aderito a sua volta alla Giornata nazionale dei sentieri. Il sodalizio della Valfurva ha organizzato il tutto per promuovere la conoscenza e la cultura del territorio attraverso la manutenzione e la pulizia dei sentieri della montagna furvese.

"La giornata si è sviluppata nella mattinata sul sentiero che dalla località Paradiso a Plaghera porta in località Sclanera – dice Luciano Bertolina -. Tanti i partecipanti, a dimostrazione che la gente ha capito l’importanza dell’iniziativa che mira alla pulizia e alla sistemazione di alcuni sentieri della zona. Il lavoro svolto dai soci si è incentrato sul ripristino della transitabilità del sentiero, togliendo i sassi, i rami e gli alberi caduti a causa delle nevicate della stagione 202223 che intralciavano il percorso. I soci sono stati suddivisi in varie squadre di lavoro, distanziate fra di loro in sicurezza, hanno ripristinato circa 5 km di sentiero e sistemato i paletti che, posti lungo il tracciato, indicano correttamente il percorso del sentiero". F.D’E.