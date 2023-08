Caduto dal balcone a Sant'Angelo Lodigiano: "Per fortuna se la caverà"

Precipita al suolo, cadendo dal secondo piano di un palazzo, "è stato molto fortunato, se la caverà e noi lo aspettiamo".

Sono parole di affetto quelle del sindaco di Caselle Lurani, Davide Vighi, per il 17enne caduto da un balcone. Secondo la prima ricostruzione da parte dei carabinieri di Lodi, al momento confermata senza ulteriori sviluppi, sembra che la caduta del giovane, da 7-8 metri di altezza, sul pavimento del pianterreno, sia avvenuta dopo il cedimento strutturale di un parapetto. Un fatto imprevedibile che ha davvero rischiato di provocare un dramma. È infatti precipitata al suolo una lastra di marmo, che fa da davanzale sopra al parapetto del terrazzo interessato, nel bel mezzo di una festa in appartamento. Si è subito temuto il peggio ma, miracolosamente, il ragazzo si è salvato, pur accusando traumi importanti. Tra cui, da valutare in ospedale, possibili danni a un piede e a una vertebra.

"Sono via e, quando ho saputo che l’evento ha riguardato uno dei nostri ragazzi, ho cercato di capire chi fosse e contattato la mamma che, per fortuna, dopo il grande spavento, ora è più serena e sta assistendo il figlio in ospedale" spiega Vighi.

Il 17enne è stato portato d’urgenza, in ambulanza, al policlinico San Matteo di Pavia, dove è ricoverato nel reparto di traumatologia. Nel frattempo è stata delimitata la zona interessata, per evitare che altri, prima dell’intervento di una ditta specializzata, corressero pericolo.

"L’adolescente avrà bisogno di convalescenza e di un recupero, ma per fortuna non è accaduto altro – insiste Vighi –. Lo conosciamo bene, questa estate ha aiutato nell’organizzazione di eventi al centro sportivo del paese, si è occupato del servizio bar e la famiglia supporta la polisportiva K2. Brave persone, gli siamo vicini. Ci dispiace molto per questa brutta esperienza. La dinamica è in fase di accertamento e preferisco non esprimermi. Sono solo contento che, nel pericolo, si stia risolvendo la situazione".

Paola Arensi