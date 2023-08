Cadute, infortuni, malori: raffica di allarmi in montagna

Niente vacanze per il ponte di Ferragosto per i tecnici del Soccorso alpino lombardo che stanno lavorando come non mai. In un paio di settimane solo i volontari del Soccorso alpino di Valsassina eValvarrone hanno salvato 17 persone tra escursionisti, scalatori, cercatori di funghi e villeggianti. L’ultimo è stato un trentunenne cheha accusato un malore in alpeggio a Premana, mentre sul Grignone in notturna hanno soccorso uno scalatore di 65 anni caduto allaBocchetta di Calivazzo. Negli ultimi giorni ad Anfo i soccorritori della stazione di Valle Sabbia, con i vigili del fuoco, hanno recuperato papà, mamma, figli piccoli e il loro cane. A Cà Nöa i colleghi di Valbondione hanno riportato a casa un fungiatt di 63 anni infortunatosi in un bosco. In Val Sozzine i tecnici della stazione di Ponte di Legno hanno ritrovato sano e salvo un ottantenne disperso. Sulla pista di downhill Cagnolera, sul Monte Maddalena, i volontari dellaValle Trompia hanno soccorso un ciclista infortunatosi alla schiena. A Campodolcino, vicino alla diga di Isola, si è fatto male un altro cercatore di funghi di 73 anni.

Acqua da bere e di scorta, un cappello per proteggersi da sole, abbigliamento adeguato e itinerario scelto con attenzione: sono questi i consigli degli esperti del Soccorso alpino per muoversi in sicurezza in montagna anche a Ferragosto.D.D.S.