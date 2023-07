Cade in un torrente grave cercatrice di funghi

I soccorritori l’hanno vista ferita nell’alveo del torrente, le hanno prestato le prime cure e poi l’hanno elitrasportata al Papa Giovanni di Bergamo vigile con traumi ad addome e torace. Fortunatamente, è stata ritrovata viva, nel primo pomeriggio di ieri, la donna di 84 anni della quale si erano perse le tracce nella zona di Cosio Valtellino. In mattinata era uscita di casa per andare in cerca di funghi e non vi aveva fatto ritorno. Il mancato rientro ha quindi allarmato i familiari che, immediatamente, hanno chiesto aiuto. La centrale, intorno alle 12.30, ha attivato il Soccorso alpino, Stazione di Morbegno della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Cnsas, il Sagf (Soccorso alpino Guardia di finanza), i Vigili del fuoco e l’elisoccorso di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato da Caiolo. I volontari si sono recati sul posto e hanno cominciato a scandagliare il terreno. La donna è stata ritrovata poco dopo nell’alveo di un torrente, in cui era scivolata, a breve distanza dall’abitato di Cosio Valtellino. La signora, cadendo rovinosamente, ha riportato diversi traumi. I soccorritori l’hanno raggiunta e portata con la barella fino ad un punto nel quale era possibile usare il verricello per caricarla sull’elicottero. L’intervento è finito intorno alle 16 con il rientro delle squadre.