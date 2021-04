Manca il personale infermieristico, c’è timore per la tenuta delle case di riposo. Il grido d’allarme è delle segreterie di Cgil, Cisl e Uil, unitamente alle categorie dei pensionati e del pubblico impiego. "Dopo mesi trascorsi in totale emergenza sanitaria all’interno delle Rsa della provincia di Sondrio – si legge nel comunicato congiunto – ci troviamo ora di fronte a un’altra emergenza, che si somma a...

Manca il personale infermieristico, c’è timore per la tenuta delle case di riposo. Il grido d’allarme è delle segreterie di Cgil, Cisl e Uil, unitamente alle categorie dei pensionati e del pubblico impiego. "Dopo mesi trascorsi in totale emergenza sanitaria all’interno delle Rsa della provincia di Sondrio – si legge nel comunicato congiunto – ci troviamo ora di fronte a un’altra emergenza, che si somma a tutte le altre: in molti casi manca il personale infermieristico, o è comunque sempre meno. La carenza degli infermieri sta diventando un caso per le Rsa e le case di riposo della Lombardia e anche della nostra provincia di Sondrio. E’ recente il grido di allarme giunto da una importante struttura del territorio. Nel corso di un anno, molti sono gli infermieri che hanno rassegnato le dimissioni per andare a lavorare nella sanità pubblica".

La fuga dalle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali è stata importante, tanto da portare le organizzazioni sindacali, assieme alle categorie interessate, "a richiedere la riattivazione del tavolo permanente di monitoraggio sulle Rsa con il Prefetto e i vertici di Ats Montagna e Asst Valtellina e Alto Lario. L’obiettivo è quello di socializzare un argomento che temiamo possa tradursi nell’impossibilità di garantire gli attuali livelli assistenziali e prestazioni e servizi erogati dalle strutture. Non è un mistero che il personale viene pagato meno nelle Rsa rispetto alla sanità pubblica. Ma il problema non è solo questo: il personale che rimane a lavorare nelle Rsa, sempre meno e già fortemente provato, rischia di esplodere e non reggere i ritmi di lavoro attuali, dovendosi sobbarcare anche il lavoro di chi ha deciso di andarsene. Riteniamo pertanto urgente analizzare nel dettaglio la situazione, cercando di coinvolgere i soggetti istituzionali perché si cerchi di fare il possibile per garantire, nell’immediato, quelle condizioni dignitose di lavoro per lavoratrici, lavoratori e, ovviamente, qualità di assistenza per gli anziani ospiti ricoverati e delle loro famiglie".

Fulvio D’Eri