Busto, dal carcere all’ospedale Detenuto tenta la fuga, preso

Ha tentato la fuga dall’ospedale di Busto Arsizio ma il detenuto, un italiano, è stato bloccato dagli agenti della Polizia penitenziaria. È accaduto nella serata di sabato scorso, a richiamare l’attenzione sull’episodio sono i sindacati Uil Pa Polizia penitenziaria e Sappe (sindacato autonomo di Polizia penitenziaria). Secondo quanto riferisce in un comunicato il sindacato un detenuto, portato d’urgenza presso il nosocomio cittadino, approfittando dell’assenza di manette, tolte per poter eseguire un esame, tentava la fuga, attraverso la porta d’ingresso, presidiata dagli agenti e dall’ispettore di scorta che hanno evitato che scappasse. Un agente è rimasto leggermente ferito. Anche il sindacato autonomo Sappe ha diffuso una nota su quanto accaduto richiamando l’attenzione sulle problematiche da risolvere. In particolare il segretario generale Donato Capece fa rilevare "le quotidiane difficoltà operative con cui si confrontano quotidianamente le unità di polizia penitenziaria in servizio nelle carceri lombarde e nei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti dei penitenziari con agenti che sono sotto organico, impiegati in servizi quotidiani ben oltre le 9 ore di servizio".

Da rivedere secondo il Sappe il sistema sanitario, continua il comunicato "Torniamo a denunciare il quotidiano e sistematico ricorso alle visite mediche in ospedali e centri medici fuori dal carcere, con contestuale massiccio impiego di personale di scorta appartenente alla Polizia Penitenziaria, per la diffusa presenza di patologie tra i detenuti".Rosella Formenti