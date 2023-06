Buglio in Monte, Cerimonia di Commemorazione della Battaglia del 16 Giugno 1944

Il paese retico di Buglio in Monte, con in testa il dinamico sindaco Valter Sterlocchi, unitamente all’Anpi ha promosso la cerimonia di commemorazione della battaglia del 16 giugno 1944, una delle più importanti e cruente in Valtellina nel periodo dell’occupazione tedesca. L’iniziale ritrovo in località “Al Ponte del Mulino“, è stato seguito dalla partecipata fiaccolata con gli abitanti per Piazza della Libertà e la Messa, celebrata alle 21 sempre di venerdì nella chiesa di San Fedele Martire. Poi, alle 21.30, l’onore ai caduti e l’intervento delle autorità. Infine l’inaugurazione del “Metaborgo“ di Buglio in Monte con la proiezione di un estratto della battaglia di Buglio in Monte che tante vittime fra i residenti causò. Sono intervenute anche le associazioni combattentistiche e d’Arma, l’Ana di Buglio, il Corpo musicale e la Pro Loco.

Mi. Pu.