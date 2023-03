Buco normativo Ne approfitta lo stalker

Arrestato, rimesso in libertà con un divieto di avvicinamento alla persona offesa che aveva violato nel giro di qualche settimana, ancora arrestato ma senza poterlo trattenere, e infine portato in carcere in esecuzione di un aggravamento emesso da giudice alcuni giorni dopo. Un paradosso che, nei casi di reati contro soggetti deboli, si sta verificando con una certa frequenza, dovuto a un buco normativo che impedisce l’immediata applicazione della custodia cautelare in casi di questo genere. Così, se da un lato l’aggravamento della sanzioni voluto dalla legge "Codice rosso" del 2021 punta a una maggiore tutela delle vittime di reati persecutori e di maltrattamenti, dall’altro non prevede la possibilità di applicare una misura immediata a chi viene fermato in flagranza di reato a violare un provvedimento del giudice.

Il motivo è semplice: la pena prevista per questa condotta non supera i tre anni di condanna. Ed è esattamente questo limite, a consentire l’arresto in flagranza, e a imporre l’immediata scarcerazione nel giro di poche ore. Per tamponare questa falla, può arrivare solo un provvedimento del giudice che, per quanto possa essere celere, lascia comunque la vittima esposta al rischio di ulteriori aggressioni. L’ultimo esempio riguarda la misura cautelare in carcere eseguita nei confronti di Cesare Buttari, 49 anni di Cantù. Era stato arrestato a fine dicembre, quando la discussione in pizzeria con una donna con cui si stava frequentando, si era conclusa con una colluttazione tra i due e la rapina del cellulare di lei. Dopo la convalida era stato rilasciato con una misura cautelare che gli imponeva il divieto di avvicinamento alla donna. Ma quell’imposizione è stata rispetta solo per qualche settimana: dieci giorni fa la donna aveva notato che Buttari la stava pedinando. Aveva quindi chiamato i carabinieri, e guidato fino a incrociare la pattuglia che le era stata mandata in soccorso. I carabinieri avevano portato in caserma Buttari, e qui era iniziato il solito copione: arrestato, e subito rimesso in libertà. Il magistrato nel frattempo ha subito chiesto l’aggravamento della misura cautelare, valutato da giudice e concesso sabato scorso. Tre giorni dopo il suo arresto in flagranza.

Paola Pioppi