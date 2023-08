Brutale aggressione a colpi di spranga in mezzo alla strada

Un uomo è stato picchiato attorno alle 23.30 di mercoledì in via Tonolli a Sant’Angelo Lodigiano: la dinamica e le circostanze sono ancora al vaglio dei carabinieri che stanno cercando di capire cosa abbia scatenato la brutale aggressione ai danni di una persona colpita anche, secondo quanto appreso, a sprangate. Qualcuno pare abbia udito distintamente anche alcuni colpi di arma da fuoco sparati in aria a salve nelle vicinanze ma il particolare è al vaglio degli inquirenti. L’uomo è stato soccorso dall’ambulanza del 118 e medicato sul posto e successivamente trasferito in caserma per gli accertamenti necessari a chiarire i contorni della grave vicenda.