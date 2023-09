Brescia come Parigi . Omaggio alla scienza nel nome di Foucault

Brescia 2023 come Parigi nel 1851 nel nome di Foucault e, più in generale, della scienza. Nonostante l’esplorazione dello spazio ci abbia permesso di avere informazioni precise sul nostro Pianeta e ci abbia abituato a immagini spettacolari, desta ancora emozione veder con i propri occhi (e praticamente sotto i propri piedi) la rotazione terrestre. Era accaduto a metà ‘800 al Panthéon di Parigi, dove Léon Foucault aveva richiamato i parigini a "vedere la terra che gira" grazie al pendolo, una sfera di ottone di 28 kg appeso ad un filo lungo 68 metri. I segni lasciati dal punteruolo su uno strato di sabbia di 5 cm evidenziarono che il pendolo tendeva a ruotare verso destra, segno della rotazione della terra. Ai tempi si sapeva già che la Terra ruota su se stessa, ma i principali argomenti a sostegno di tale tesi erano legati solo all’osservazione dei corpi celesti, per cui l’idea del pendolo fu, a suo modo, rivoluzionaria. Il fascino del pendolo di Foucault ha resistito al passare del tempo. Per l’anno di Capitale della Cultura, e in occasione della Notte europea dei ricercatori, l’Università Cattolica ripropone a Brescia, nel Duomo Nuovo, l’esperimento che mostra la rotazione della Terra intorno al proprio asse: oltre 400 le prenotazioni già arrivate per martedì alle 20,30, tanto che per accontentare le richieste è stata attivata anche la diretta streaming. L’iniziativa è organizzata dalla Facoltà di Lettere e Filosofia e dalle ‘Raccolte storiche – Biblioteca di Storia delle scienze Carlo Viganò’, in collaborazione con la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali ed il Museo dei mezzi di comunicazione di Arezzo (Mumec) ed il sostegno di Comune, Diocesi di Brescia, ditta Edilizia acrobatica. "Il pendolo – ha spiegato Casi nell’anteprima – è appeso ad un filo di 65 metri. Sono state rispettate le caratteristiche fisiche e progettuali dell’originale, con la sola variante della punta della sfera dotata di una lampada laser che proietterà sul pavimento un fascio di luce rossa facilmente visibile per tutta la durata dell’oscillazione".

Federica Pacella