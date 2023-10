Botanica e musica classica, che magia. A fare da sfondo l’orto di Plinio il Vecchio

Una domenica per scoprire la figura di Plinio il Vecchio quella organizzata dall’Associazione Villa del Grumello di Como per

il bimillenario della nascita dell’autore della Naturalis Historia.

Per l’occasione è stato creato l’Hortus Plinii del Parco del Grumello, percorso storico-naturalistico realizzato in collaborazione con Accademia Pliniana e organizzato rifacendosi alle citazioni tratte dal grande compendio dell’autore comasco e alle analisi delle semenze ritrovate durante gli scavi archeologici. Domani mattina alle 10 in programma una passeggiata con l’agronoma Anna Zottola alla scoperta dell’Hortus Plinii (prenotazioni on line al costo di 7 euro a persona). Dalle 11.30 alle 12.30, Giuliana Roda leggerà brani e letture classiche, intrecciandoli a richiami di botanica, accompagnata dalla musica di Flavio Minardo. Per tutta la giornata, dalle 9 alle 18, nella Serra del Grumello, sarà possibile visitare la mostra fotografica "Ubi tu Gaia, ibi ego gaius" di Davide Bordogna.