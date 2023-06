Boschi passati al setaccio Nell’ultimo blitz tre arresti Sequestrati droga e soldi

di Paola Pioppi

COLVERDE

Denaro contante, cellulari, un bilancino di precisione con addosso tutto lo sporco lasciato da chi vive nei boschi, vendendo stupefacenti che diventano tutt’uno con chi li respira e consuma. Droga, polvere e sporcizia, telefonini smartphone ma anche modelli della prima ora, senza connessione internet e più difficili da monitorare. La dotazione classica dello spacciatore delle zone boschive, è la stessa trovata dai carabinieri in possesso dei due marocchini e dell’algerino arrestati dai carabinieri di Faloppio, durante l’ultima incursione, avvenuta sabato mattina, che ha condotto in carcere tre uomini: Mohamed Akmani, algerino di 30 anni, Nabil Samad, marocchino di 29 anni e il connazionale Morad Armi, 19 anni, tutti senza fissa dimora, alloggiati in un bivacco realizzato nella zona boschiva all’altezza di via Tettamanti, in località Gironico a Colverde.

I militari, dopo aver individuato la possibile zona di dimora dei tre spacciatori, sono entrati assieme agli squadroni Cacciatori, ormai stabili da settimane nel Comasco, in supporto al contrasto dello smercio di stupefacenti nei boschi, e in particolare nelle zone impervie. I tre sono stati bloccati all’interno del bivacco, prima che riuscissero a scappare, e trovati in possesso di 27 grammi di cocaina, 46 di eroina, 74 di hascisc, 570 euro, un bilancino, un coltello e materiale necessario a confezionare le dosi e tre telefonini, uno dei quali utile per il solo traffico telefonico.

Tutto è stato messo sotto sequestro, i tre portati al Bassone su disposizione del magistrato di turno della Procura di Como, in attesa di procedere con gli approfondimenti di indagine. Gli arresti per spaccio nei boschi, sono diventati quasi quotidiani, da quando è iniziata un’ operazione mirata a individuare tutti i bivacchi presenti nei boschi, portata avanti anche con il supporto di militari di corpi speciali che arrivano da fuori regione.

La zona maggiormente attenzionata, è quella in cui storicamente si sono concentrati i bivacchi e il flusso di clientela, nelle aree al confine tra Como e Varese, soprattutto corrispondenti al Parco del Lura, con le sue zone impervie e difficilmente aggredibili dall’esterno. Oltre agli arresti degli spacciatori, che spesso vengono rimpiazzati da connazionali, man mano che lasciano scoperta la zona, queste operazioni producono anche un danno economico, con il sequestro di droga, denaro contante e telefoni con i numeri dei clienti, preziosi per ricostruire il giro di contatti.