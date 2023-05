Borse di studio ai super allievi delle medie

Si svolgerà sabato 13 maggio in sala Consiliare la sedicesima edizione di "Ottimamente", manifestazione per la consegna di borse di studio assegnate agli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Parabiago che si sono distinti per meriti scolastici nell’anno scolastico 20212022 e intitolate allo scomparso imprenditore parabiaghese Romano Rancilio. L’iniziativa, nata nel 1995, si è consolidata nella sua continuità e dal 2008 ha preso il nome di "Ottimamente - Semi che daranno frutti". L’obiettivo è dare riconoscimento all’eccellenza scolastica al termine del primo ciclo di istruzione, puntando a creare circoli virtuosi che favoriscano la crescita di competenze dei più giovani che costruiranno il futuro.