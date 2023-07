Bormio, viene sorpreso in bici dal temporale: 23enne recuperato nella notte

Bormio (Sondrio), 4 luglio 2023 - Si è concluso la notte scorsa l’intervento di soccorso per un ragazzo di 23 anni che stava andando in bicicletta nella zona di Cancano, verso Livigno, quando è stato sorpreso da un temporale mentre stava salendo da Boscopiano.

Il giovane ha richiesto supporto al 112, che ha mandato un'ambulanza sul posto ma nel frattempo il giovane si era spostato e i sanitari non hanno potuto rintracciarlo. Allora è scattata l’attivazione del Soccorso Alpino, VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna.

I tecnici hanno ritrovato la bicicletta abbandonata e si è quindi deciso di cercare il giovane sulle strade intorno alle dighe di Cancano, chiedendo anche l'aiuto di squadre salite da Livigno dalle valli laterali.

Il ragazzo è stato trovato poco dopo mezzanotte alle bocchette di Trela, stanco, infreddolito ma in buone condizioni. È stato quindi accompagnato in fino all'Alpe Trela, da qui poi è stato portato con i mezzi del soccorso all'ambulanza che l'ha preso in carico. Sono intervenuti 13 tecnici del soccorso alpino e il Sagf - Soccorso alpino della guardia di finanza. L'intervento è terminato alle 2:45.