Bormio premia tre personalità con il Gervasino d'oro

Consegnato a Bormio il Gervasino d’oro, l’onorificenza istituita nel 2022, per iniziativa dell’Amministrazione comunale. Nel giorno della festa patronale dei santi Gervasio e Protasio, il sindaco Silvia Cavazzi e l’assessore alla Cultura Paola Romerio Bonazzi, hanno premiato tre personalità a Palazzo De Simoni. Se a Bormio è arrivata l’alta moda e le grandi firme è stato per merito di Cleofe Vanelli Majocchi, nata a Crema da famiglia di origini valtellinesi, che nel 1959 ha aperto il negozio "Bimbi al sole" e, due anni dopo, "Cleosolemoda". Applausi anche per il medico chirurgo, specialista in malattie dell’apparato cardiovascolare, Livio Dei Cas. Ha avuto una brillante carriera, distinguendosi, in Italia e all’estero, per la ricerca scientifica, per l’insegnamento e per l’attività clinica-assistenziale in Cardiologia. Infine Valeria Colturi da giovanissima, spinta dalla passione e sostenuta dal suo talento, nel 1989 ha fondato Crazy, marchio di abbigliamento tecnico per la montagna che oggi viene distribuito in oltre cinquecento negozi in Italia e dà lavoro a duecento persone.