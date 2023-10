Parco dello Stelvio: un nuovo branco di lupi in Val Grande

Bormio (Sondrio), 27 ottobre 2023 - Il Parco Nazionale delle Stelvio ha diffuso le immagini, catturate da una delle fototrappole presenti all’interno dell’area protetta, di un branco di lupi a passeggio nei boschi. Le osservazioni dei ricercatori hanno permesso di accertare la formazione di un nuovo branco di lupi nella località Val Grande, in provincia di Brescia, si tratta del secondo branco accertato nel territorio del Parco ed è composto da sei individui.

"Si tratta di un risultato importante - spiega Luca Pedrotti, coordinatore scientifico - che da un lato attesta l’efficienza del nostro lavoro di monitoraggio, dall’altro ci mette di grado di produrre informazioni accertate e aggiornate sulla situazione lupo nel Parco, informazioni che possono essere utili tanto a livello nazionale, come valutazione dello stato generale del lupo, che permette di definire le linee gestionali più opportune, tanto per la comunità”. Per capire l’esatta composizione del branco, l’identità e la provenienza degli individui, si renderanno necessarie ulteriori attività di monitoraggio e di analisi genetiche, così come è stato fatto per i precedenti branchi accertati.