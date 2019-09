Bormio, 4 settembre 2019 - Tutti pazzi per le Olimpiadi 2026. Più di 1500 persone si sono raccolte domenica, in piazza del Kuerc a Bormio, per un omaggio speciale ai Giochi invernali. Così, al termine della “Pizzoccherata più lunga d’Italia”, è andato in scena un flash mob che ha emozionato tutti. Il video, postato sulla pagina Facebook di Bormio Tourism è diventato virale già poche ore dopo la sua pubblicazione grazie a una coreografia unica e spettacolare che ha incantato i presenti e non solo. Numerosissimi i commenti degli utenti.

La mobilitazione di massa è stata organizzata grazie al supporto di associazioni, operatori e cittadini che hanno voluto contribuire a questa grandiosa opera d’arte in movimento. Le Olimpiadi Invernali 2026 si disputeranno a Milano e Cortina d’Ampezzo, dopo che la candidatura italiana ha sconfitto Stoccolma. Ma saranno coinvolti anche altri territori che circondano la Perla delle Dolomiti. Tra questi la Valtellina con le gare di sci alpino maschile che si disputeranno a Bormio. Il Biathlon invece si sposterà ad Anterselva, in provincia di Bolzano, mentre il Trentino e la Val di Fiemme saranno protagonisti delle gare di sci di fondo e salto con gli sci. La cerimonia d’apertura si terrà allo Stadio San Siro mentre quella di chiusura è prevista all’interno dell’Arena di Verona.