Bormio, 120 mila euro per interventi su 3 importanti percorsi viabilistici

Il Comune di Bormio interviene su 3 importanti percorsi viabilistici in ambito agrosilvopastorale. Con i 120 mila euro di contributi chiesti alla Regione Lombardia sul “Piano Lombardia: interventi per la ripresa economica“, il Comune conta di realizzare interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità agro-silvo-pastorale allo scopo di garantire la percorribilità in completa sicurezza. Si tratta di interventi circoscritti che porteranno evidenti vantaggi, come spiega il consigliere comunale Loris Praolini che ha seguito l’iter procedurale per la definizione della richiesta.

"Gli studi di fattibilità presentati permetteranno di migliorare la nostra viabilità agro-silvo-pastorale che è di grande utilità sia per i residenti che per i turisti. Avere strade in buono stato, facilmente percorribili, permette di mantenere i boschi, tagliare i prati, fare passeggiate e intervenire con tempestività in caso di emergenza. Si tratta di piccoli ma importanti lavori utili anche a migliorare l’immagine del paese nei confronti dei turisti". In montagna la viabilità minore, nel caso le strade per raggiungere le alte quote, ha una grande rilevanza e l’amministrazione comunale è impegnata a garantire la piena funzionalità. Se la richiesta verrà accolta, le opere saranno finanziate per intero". Lungo la San Pietro-Poce verranno eseguite opere di sistemazione e messa in sicurezza. Il progetto prevede la posa di griglie trasversali per la raccolta delle acque e di una tubazione che consentirà di allontanarle dalla sede stradale. Con l’utilizzo di ghiaia stabilizzata verrà, inoltre, sistemato il piano stradale. Sulla Pedemontana-Reit è prevista la realizzazione di un tratto di scogliera nei pressi della Valle di Campello: un’opera resa urgente dall’avanzato stato di degrado del muro di sostegno. Verranno posati massi ciclopici a valle della strada a formare una scogliera stabile in grado di sostenere la sede stradale per una cinquantina di metri. Sulla Santelone-Baita Rainolter, infine, saranno installate delle griglie trasversali per la captazione delle acque meteoriche e una tubazione per convogliarle, poiché la forte pendenza della strada, in caso di temporali, è causa di erosione. Questi 3 progetti si concentrano sulle aree più critiche della viabilità agro-silvo-pastorale del territorio comunale che necessitano di interventi di manutenzione. Fulvio D’Eri