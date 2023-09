Boom dell’azzardo online: "Una crescita allarmante"

Ha superato il miliardo la raccolta in valori assoluti del gioco online nel Bresciano: un dato in crescita rispetto al 2021, che pone la provincia al 15esimo posto in Italia, seconda solo a Milano tra le lombarde. Nel 2021 erano stati 920 i milioni di raccolta: nel 2022 la crescita è stata del 10%. Nel solo capoluogo, la raccolta è stata di circa 147 milioni, pari al 14,5% di tutto il giocato della provincia.

Il fenomeno va inquadrato in un trend in crescita in tutta Italia: un aumento del gioco d’azzardo online definito "clamoroso" da Federconsumatori e Cgil che, in collaborazione con la Fondazione Isscon, hanno presentato il rapporto “Il libro nero dell’azzardo - La crescita impetuosa dell’azzardo online in Italia. Mafie, dipendenze, giovani“, anticipando alcuni dati che saranno forniti nel Libro blu 2022 dall’Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli di Stato.

In Lombardia sono stati oltre 9,2 i miliardi giocati da remoto, circa 600 milioni in più rispetto al 2021. Guardando al giocato pro capite, Milano registra il valore più alto (1.544 euro, 47esimo posto in Italia); a Sondrio la spesa pro capite è di 1.331,26 euro, a Como 1.268,7 euro, a Brescia 1.120, a Bergamo 1.088, a Lecco 985,86.

"All’acutizzarsi della crisi reale o percepita – si legge nel rapporto – corrisponde una crescita della propensione al gioco e una conseguente contrazione dei consumi. Motore di questa dinamica, alimentata dalla crescente pubblicizzazione dei giochi d’azzardo legali, è l’idea illusoria di una vincita in grado di garantire la risoluzione in un colpo solo dei problemi economici correlati alla crisi".

Probabilmente nel breve-medio periodo il gioco online diventerà la parte più rilevante quasi ovunque, anche se ciò non significa che il gioco fisico sarà superato. Il problema riguarda pure la sicurezza: "L’azzardo, fisico e online, è un luogo privilegiato per il riciclaggio di somme provenienti da aree imprenditoriali a storica elevata irregolarità, come il settore turistico, pubblici esercizi e imprenditoria cinese, che gestisce numerose sale slot. Tutto da indagare poi, nel grande e recente balzo dei numeri dell’azzardo online, il possibile effetto della forte crescita di attività nel settore delle costruzioni, dovuto al 110%, e alle consistenti opacità che si stanno registrando".