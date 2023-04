Bike Gourmet Per guardare oltre il confine

Al via Interreg Bike Gourmet. Un segmento turistico in grande espansione, la bicicletta, e un settore di antica tradizione, l’enogastronomia, per una proposta che confluisce nel progetto Interreg "Bike Gourmet", a coinvolgere Valtellina, Valchiavenna e Val Bregaglia. Enti pubblici e operatori privati, guidati dal Comune di Buglio in Monte per la parte italiana e dall’Associazione "La Bregaglia" per quella svizzera, grazie al bando Interreg XperAlps Emozioni Alpine, mettono in rete le eccellenze dell’offerta turistica delle tre valli creando un lungo itinerario ciclabile dal Sentiero Valtellina alla ciclabile della Valchiavenna fino al passo del Maloja, valicando il confine e unendo servizi e strutture esclusivi. L’iniziativa è stata presentata nella bellissima cornice del Palazzo Vertemate Franchi. Il progetto ha uno scopo ben definito: la crescita dell’offerta turistica attraverso la valorizzazione degli itinerari ciclabili e delle produzioni enogastronomiche locali. Una "food experience" immersiva che vedrà il settore agroalimentare traino del territorio e i produttori agricoli e artigianali suoi ambasciatori.