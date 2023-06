Berbenno, sorpassi e controsorpassi sulla Statale con le supercar: ritirata la patente a due tedeschi

Berbenno di Valtellina (Sondrio) – I militari del comando provinciale della Guardia di finanza

di Sondrio hanno ritirato la patente a due persone di nazionalità tedesca a seguito di un inseguimento lungo la strada statale 38, all'altezza del Comune di Berbenno di Valtellina.

Alla guida di due autovetture di grossa cilindrata, con livrea decorata riconducibile a un evento organizzato attraverso piattaforme digitali dedicate ad amanti delle 'supercar', i due conducenti stavano cimentandosi in pericolosi sorpassi in corrispondenza di intersezioni stradali non regolate da semafori, spingendole auto a velocità spropositate.

Le pattuglie delle fiamme gialle hanno bloccato la corsa delle due vetture al termine di un lungo inseguimento, mentre sulla statale 38 gli altri automobilisti assistevano e intimoriti e spaventati alla scena. I due potenti mezzi sono stati scortati presso la caserma Valtellina, sede del Gruppo Sondrio, dove si è proceduto all'identificazione dei passeggeri e dei guidatori, al ritiro delle due patenti di guida e alla contestazione delle violazioni al codice della strada per guida pericolosa con riscossione immediata in contanti della relativa sanzione pecuniaria pari ad oltre 500 euro complessivi.