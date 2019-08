Piuro, 30 agosto 2019 - Belen Rodriguez in visita, ancora una volta, alle cascate dell’Acquafraggia a Piuro. Giovedì scorso la nota show girl – diretta per alcuni giorni di vacanza in Engadina – ha deciso di compiere una breve sosta alle pittoresche cascate dell’Acquafraggia condividendo con i fan, tramite i propri canali social, il momento di relax passato in Valchiavenna.

«Siamo molto contenti – sottolinea il sindaco di Piuro, Omar Iacomella – che Belen ami il nostro territorio». La famosissima soubrette di origine argentina, già nell’ottobre del 2018, aveva postato su Instagram una foto che la ritraeva davanti alle spettacolari cascate piurasche.