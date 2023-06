Battaglia idroelettrico "Al nostro territorio servono le gare per le concessioni"

Seguire la strada altoatesina al fine di raddoppiare le risorse per il territorio derivanti dal settore idroelettrico. Questo uno dei concetti "forti" emersi al termine dell’incontro pubblico tenutosi nella Sala PBS dal titolo "Il rinnovo delle concessioni idroelettriche: utilizzo sostenibile della risorsa idrica, occasione di un nuovo sviluppo. L’esperienza di Bolzano, un patto tra i produttori e il territorio montano", organizzato dal centro culturale Oltre i Muri, in collaborazione con il Gruppo idroelettrico – comitato per la razionalizzazione delle linee ad alta tensione di Valtellina e Valchiavenna. "L’acqua rappresenta la risorsa più importante della provincia di Sondrio, per ambiente e il paesaggio ma anche per la produzione di energia rinnovabile – dicono dal comitato valtellinese e valchiavennasco -. Storicamente qui si producono circa 5000 Gwh all’anno a fronte di un consumo elettrico provinciale attorno ai 1000 Gwh. Energia pulita e preziosa ceduta in gran parte al sistema energetico nazionale. Un business superiore ai 500 milioni di euro all’anno. Al territorio arrivano 50 milioni all’anno per canoni sovracanoni e altri proventi, risorse importanti ma insufficienti a compensare lo sfruttamento. Più della metà delle concessioni sono scadute, le altre scadranno entro il 2029, ed i concessionari continuano a turbinare e produrre in regime di prosecuzione temporanea. Nel frattempo gli investimenti calano, i posti di lavoro anche (meno 700 posti nelle aziende del settore in 30 anni) e gli impianti sono sempre più vecchi. La legge dal ’99, decreto Bersani, prevede il rinnovo delle concessioni scadute con procedure ad evidenza pubblica". Per i valtellinesi ci sarebbero 100 milioni all’anno.

Fulvio D’Eri