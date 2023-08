Banda fa incetta di sollevatori telescopici

Sono entrati in due aziende adiacenti, in località Cascina Nuova a Dorno (Pavia), e hanno rubato due sollevatori telescopici. Il duplice furto è stato denunciato mercoledì ai carabinieri della Stazione di Garlasco, messo a segno nella nottata precedente. I ladri hanno preso di mira un’azienda agricola e la confinante società di biogas, interessati però alla specifica tipologia di mezzi, della stessa marca. Il valore della refurtiva non è stato ancora quantificato con precisione. Dopo la denuncia, i militari hanno effettuato immediate ricerche, per cercare di rintracciare i mezzi rubati, ma senza ottenere alcun esito. Proseguono comunque le indagini sul duplice furto che pare un’azione ben miratada parte di ladri che sapevano cosa volevano portare via, forse già con acquirenti pronti all’acquisto degli stessi mezzi da rimettere sul mercato illecito dell’usato, magari anche all’estero, oppure da smontare per ricavarne pezzi di ricambio. St.Z.