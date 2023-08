Baite e rifiuti: "Il Comune sta sbagliando"

I proprietari delle baite del Rolla fanno quadrato e chiedono di non pagare la Tari, introdotta a Sondrio dal nuovo regolamento comunale, o, in alternativa, di avere una riduzione ben maggiore di quella prevista ora dal Comune di Sondrio. Tutto nasce dalla comunicazione dell’ufficio tributi del Comune ricevuta dai proprietari delle baite nella zona del Monte Rolla (località Rolla, Foo, Forcola e Piastorba). Nella missiva si informa dell’approvazione di un nuovo Regolamento comunale in materia di Tari, avvenuta il 28 aprile dal precedente Consiglio comunale, che prevede l’introduzione dell’obbligo di pagamento della Tari anche nelle zone di montagna con servizio stagionale, con decorrenza 01012023, con una riduzione forfettaria della tariffa (pari al 33,33%). E i proprietari hanno proceduto ad una raccolta firme contro il nuovo regolamento che, ad avviso di molti, non tiene conto di una serie di elementi e hanno inviato una Pec al sindaco Marco Scaramellini, all’assessore al Bilancio e all’intero Consiglio.

Pur riconoscendo l’obbligo di pagare le tasse, i firmatari, un gruppo consistente, pongono agli amministratori alcune riflessioni: "I 2 bidoni per la raccolta dell’indifferenziata, mai richiesti dai conduttori delle baite, è inutile e non ecologica e la raccolta differenziata la fanno gli stessi proprietari portando i rifiuti a valle al proprio domicilio. Spesso i suddetti bidoni di raccolta sono pieni (anche a causa dei rifiuti posti da turisti di passaggio…). Per questo le tariffe del regolamento sono assolutamente sproporzionate…". Per questo motivo i proprietari del Rolla chiedono di togliere i bidoni di raccolta indifferenziata… con l’abrogazione dell’obbligo di pagamento della Tari per il venir meno del presupposto. "Qualora non fosse possibile richiediamo di rivedere al ribasso la percentuale di riduzione forfettaria del 33.33%".